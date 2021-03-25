Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, soyunma odasına inerek ay-yıldızlıları tebrik etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.

"BURAK O NASIL FRİKİKTİ YA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz ile yaptığı telefon görüşmesinde attığı frikik golüne ilişkin "O ne frikikti ya? Maşallah" ifadelerini kullandı.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün futbolcuları kutladı.