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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya ilşikin şunları söyledi:

"Yaklaşık 9 günlük süreyi yaşadık bölgede. Öncesi var. Teelfon diplomasisi ile devam eden süreç oldu. Trump ile Putin ile yaptığmız görüşmeler, çeşitli Avrupa ülkeleriyle yaptığımız görüşmeler var. Yoğunlaşan görüşmelerimizi ise dün gerçekleştirdik. Sayın Trump ile yaptığım görüşmede bir heyetlerarası görüşme ile daha iyi yere taşıyabiliriz dedik. Pence'in başkanlığında bir gün öncesi ve sonrası heyetler gönderdiler. Bu heyetler benim belirlediğim heyetlele ön görüşme yaptılar. Dün de final görüşmelerini yaptık. Önce Sayın Pence ile ben görüştüm. Heyetler arası görüşme neticesinde de belirlediğimiz 13 maddelik ortak bildiriyi dünya kamuoyuna açıkladı. 120 saatlik süreç işliyor. Uzunluk itibariyle 444 kilometrelik bir uzunluk var. 120 saat içerisinde buraların boşaltılacağı konusunda mutabık kaldık. Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte dayanışma içerisinde yapma kararı aldık. Sürekli irtibat halinde olacağız. 120 saati başarıyla bitirebilirsek... Salı günü de Sayın Putin ile görüşmem olacak. Putin ile yapacağım görüşmeyi de bu sürecin bir unsuru olarak görüyorum. Milli Savunma Bakanımla da görüştüm bunların (çekilme) başladığını söylediler. Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Milli Savunma Bakanımdan aldığım haberle çatışma söz konusu değil. Dezenformasyonlara kulak asmayalım. Süleymanşah Türbesi'nin yeniden taşınması söz konusu değil."  

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