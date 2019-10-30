İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım tarihinde ABD’ye yapılması planlanan ziyarete ilişkin, “Şu anda henüz kararımı vermedim ama soru işareti” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, 13 Kasım tarihinde ABD'ye yapılması planlanan ziyarete ilişkin, “Şu anda henüz kararımı vermedim ama soru işareti” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı, “Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar. Öyleyse Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır” açıklamasına yönelik soruya, “Niye acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?” cevabını verdi.

Erdoğan, grup toplantısında yaptığı, “Bizim tabii ki B ve C planımız da var. Vakti, saati geldiğinde onu da yapacağız” açıklamasına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“Şu anda A planını uyguluyoruz. Devriyeler vesaire devam edecek ve bu devriyelerden sonra arazideki bütün gelişmelere göre de nerede ne gibi adımlar atılması gerekiyor, işte Ayn El Arab'ta olabilir ya, Münbiç'te beklenenler eğer yerine getirilmiyorsa buralarda B planına, C planına geçebiliriz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın bir zamanda görüşme yapıp yapmayacağı sorusuna da, “Her an olabilir, gelişmelere göre” yanıtını verdi.

İlker Turak


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.