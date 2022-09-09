Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 resti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Batı'nın DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı”

Yakalanan DEAŞ'lı terörist hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu zat, DEAŞ'ta üst düzey yönetici olduğu ABD tarafından da tescil edilmiş olan, Adalet Bakanlığı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığına varıncaya kadar bu görevleri ifa etmiş olan birisi. Ve bizim de gerek İstihbarat, Gerek İçişleri Bakanlığımız sonunda yakaladılar. Bugün de yargıya sevki yapıldı. Sevkinden sonra da gereğini zaten yargı yapacaktır. DEAŞ'la ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, hatta Silahlı kuvvetlerimiz oldu. Batı'nın DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. Tabii yargının vereceği kararı bekliyoruz. O karar da atılacak adımlar için aslında ciddi manada zannediyorum bir mesaj olacaktır. Bu kararlılığımız, sınır içi sınır dışı devam ediyor. Temenni ediyorum ki DEAŞ'la olan bu mücadeledeki kararlılığımızı dünya alır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “SDG konusunda maalesef Amerika'nın bu güne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Adını da Suriye Demokratik Güçleri olarak koyuyorlar, bu bir kamuflajdır. ABD bu terör örgütlerine binlerce tır araç, gereç mühimmat gönderdi ve hala gönderiyor. Sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları ortak çalışma değil, aynı şeyleri Irak'ta da yaptılar. Bu silah mühimmat desteklerinin yanında, eğitim noktasında da ciddi eğitim desteği de veriyorlar. Dün akşam uçakta gelirken de söyledim; BM Genel Kurulu'nda eğer sayın Başkan'la görüşme fırsatım olursa, orada da kendisiyle bu konuyu konuşacağım” diye konuştu.

“Programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum”

Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Taziye mesajımızı sosyal medyadan gönderdik. Tabii bizim de programlar vesaire var. Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum. Ama bütün mesele bizim de kendi programlarımızla beraber bunu denk getirebilmek. Çünkü tanımadığım birisi değil. Buckingham Sarayı'nda iki kez görüşmemiz oldu. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz” dedi.

“Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin”

ABD ile yürütülen F-16 ilişkileri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Madrid'te Biden'la yaptığımız görüşmede o da elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar konusunda olumlu bir yaklaşımda bulundu. Ve Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım yine Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Ve Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da Cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği Türkiye'ye verebileceklerini söylediler. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Yani farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor. Her yerden bunu temin mümkün. Ve bunun için de bize sinyal çakanlar var” dedi.

Metin Başar - Ömer Karaoğlu

