Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki! 'Bal gibi de PKK'nın yanındasınız'

Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlen AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Erdoğan, konuşmasına “Sözlerimi hemen başında içinde bulunduğumuz Efendimizin ‘Allah'ın ayı' diyerek tarif ettiği mübarek Receb-i şerifinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin milletimiz İslam alemi ve tüm insanlık için olmasını hayırlı vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum” diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında, Türkiye'nin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesini, geçmişten bugüne gelen ve geleceğe de uzanan bir perspektifte ele aldı. Erdoğan, "Irak'ın kuzeyinde terör yuvalarını dağıtmak için başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 asker ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dileyerek “Bu kardeşlerimizin bir kısmı 5 yıl, bir kısmı 6 yıldır bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristler alçakların elinden kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Gerek Savunma Bakanım gerek Genel Kurmay Başkanım, gerek Milli İstihbarat, gerek polis hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı ve ilk etapta bütün inlerine gireceğiz demiştik ya mağaralara gireceğiz, demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Tabi bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki şimdi mecliste bununla ilgili bir soruşturma önergesi vererek gerek İçişleri Bakanım, gerek Savunma bakanım bunun bütün detaylarını mecliste de gündeme getirecekler. Bu sabah Grup Başkanımız Naci bey ile bunu da konuştuk. Bunun adımını da atacağız. Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Bunlar dünyadaki koldaşlarına, yandaşlarına, paydaşlarına nasıl yalanlar söylüyorlar herhalde takdir edersiniz. Onlara fırsat vermeden işin gerçeği nedir bunları anlatacağız. Bunları arkadaşlarımız anlatacaklar. İşin içinde olan bizzat Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacaklar. Hakikatler ortaya çıksın. Tabi Batı bunları anlar mı? İsterse anlasın, istemezse anlamasın” şeklinde konuştu.

“Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz?”

Konuşmasında ABD'nın terör örgütüne verdiği desteklere ve Gara'daki 13 vatandaşımızın şehit edilmesinden sonra yaptığı açıklamaya da değinen Erdoğan, “İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var. Evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz ? Hani siz PKK'nın yanında değildiniz ? Hani siz YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce tır bunlar tank getirdiler. Binlerce tır mühimmat getirdiler. Bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız” diye konuştu.

“51'i ölü 53 terörist etkisiz hale getirildi”

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en zorlu coğrafyalarının birinde gerçekleştirdiği son operasyonda şehitlerin kanını yerde bırakmadığını belirterek “51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın ülkemizin ihtiyaç duyduğu milletimizin bekası için gereken her harekatı kendi imkanları ile yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla Allah'a hamd olsun gurur duyuyoruz. Her geçen yıl daha da gelişen kabiliyetler, donanımı, teknoloji ve insan gücüyle Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon ne bir güç vardır. Son harekatımızda bu gerçeği bizler bir kez daha gördük. Ancak askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor. Bunları biliyorsunuz üstadın lafıyla; ‘alçak' değil, bunlar çukur. Çünkü alçaklık irtifadır, onun için bunlara yakışanı tam oturtmamız lazım. Bölücü örgüt PKK'nın yıllar önce kaçırdığı bir kısmı 5 yıl önce, bir kısmı 6 yıl önce kaçırıldı. Bunların içinde polis, asker ve öğretmen var. Ama gel gör ki, bunu başaramadık. En sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi artık baktılar ki buradan kaçış çıkış yokBunları sözde lider durumunda olanı şuanda Malatya'da bütün tetkikler yapılıyor hatta arkadaşlarla istişaresini yaptık, aileleri bizzat gelip görsünler. Aileleri de gelip görmek suretiyle Malatya morgunda bunlar onlara gösterilerek teslimi yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Bu masumların kanı terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır”

“Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de hangi isimle faaliyet gösteriyor olursa olsun terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu sözüm kendi ülkelerinde elinde çakı olan herhangi birisini bile potansiyel terör tehdidi olarak görenleredir. Diyor ya parlamentoda uzantıları ‘ellerinde çakı bile yok' diyor. Vicdansızlara bak. Çakı yokmuş ellerinde. Bomba var, her türlü silah var ama çakı yok. Bu sözüm sosyal medya dahil, her platforma teröre karşı sempati gösteren, hatta bunun imasını dahi yapanlar karşı en tedbirleri uygulamaktan kaçınmayanlaradır. Bay Kemal bunları iyi dinle. İyi öğren. Bu öyle sıradan değil. Kimin nerede ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Ama sende bunları öğreneceksin. İstesen de istemesen de öğreneceksin. Bu sözüm yanına aldığın paydaşlarında, ortaklarında Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez. Bu gerçekleri iyi öğreneceksin. Kimlerle beraber olduğunu iyi öğreneceksin. Bununda bedelini bu millet size öğretecek. Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarlarını tehdit herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onları siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Bu sözüm ülkemiz içinde terör örgütleriyle ve onların uzantıları ile aralarına hiçbir mesafe koyamayanlaradır. Bu sözüm Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını hiçe sayıp, terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecralarınadır. Evet hepiniz bu 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz. Üstelik bu aynı terör örgütünün ilk katliamı da değildir. Bölücü terör örgütü ekranları başında bizi izleyen milletim bunları lütfen iyi takip etsin.”

Hasan Fehmi Demir - Kubilay Ateş - Oğuz Bal