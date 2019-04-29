Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman teşkilatına 3 ödül

İl Belediye Başkanlığı sıralamasında en fazla oy alan 5 il içerisinde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç 4'üncü, il genel meclis üyesi seçimlerinde Türkiye genelinde en fazla oy olan 5il içerisinde Adıyaman 2'nci, Belde Belediyeleri sıralamasında ise Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, aldığı oy oranı bakımından Türkiye 3'üncüsü oldu.

Kızılcaham'da düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında dereceye giren teşkilatlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödül verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin " Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerdeki başarımız dolayısıyla Adıyaman teşkilatlarımızı tebrik ederek ve hemşerilerimize selamlarını ileterek şehrimizin başarısını kutladı. Şehrimiz adına Cumhurbaşkanımıza saygı, hürmet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Başkan Dağtekin, "AK Parti Adıyaman İl Teşkilatı olarak geride bıraktığımız 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonrası partimizin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da ki kampımızın son gününde teşkilat olarak bizleri hem gururlandıran hem de heyecanlandıran ödüllere mazhar olduk. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden, 3 kategoride ödül aldık.

Liderimiz Erdoğan'ın elinden bu ödülleri alma lütfünü Cenab-ı Allah bizlere nasip ettiği için şükrediyorum. Ben, bu imkanı bize bahşeden Rabbime hamd ediyorum. Çok kıymetli hemşerilerimize teşekkürlerimi bir kez daha sunuyorum. Hemşerilerimiz kendilerine düşen görevi fazlasıyla yaptı. Bizlere büyük destek veren, her zaman yanımızda olan ve yine şampiyonlar çıkararak Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül almamıza vesile olan tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Elbette bu ödülü bu davaya gönül vermiş tüm Adıyamanlı kardeşlerimiz adına aldık. Hemşerilerimiz, genel başkanımıza olan sevgisini, muhabbetini bir kez daha sandıkta göstermiştir. Bundan sonra Adıyaman'ımıza en fazla oy almanın sorumluluğu ile hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Dağtekin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız şehrimizi ziyaretinde Adıyaman'ımızı bize emanet etmişti. Sağ olsun Adıyaman'ımız bu emanete sahip çıkmıştır. Bizlerde teşkilat olarak bu emanete her daim sahip çıkarak gözümüz gibi bakacağız. Ben öncelikle tüm yerel birimlerimizle, teşkilatımızla ve milletvekillerimizle birlikte halkımızın emrinde olduğumuzu ve hizmet etme noktasında bir sorumlulukla en ufak bir eksik ve zafiyete mahal vermeden, hizmetlere odaklanacağımızın sözünü veriyorum. Önümüzde 4-5 yıla kadar seçim yok. İnşallah bu süreci iyi şekilde değerlendirerek Adıyaman'ımızın değişim ve dönüşümüne katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışacağız. Yine teşkilatlarımızın ana kademesine, kadın kolları, gençlik kolları, merkez ilçe teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımızın tamamı seçim sürecinde olağan üstü gayretler sarf ederek bu başarıda pay sahibi olmuşlardır. O kardeşlerimize de emeklerinden dolayı hassaten teşekkür ediyorum. İl teşkilatımız son derece başarılı bir şekilde bu süreci koordine ederek, yürütme, yönetim, asil, yedek demeden büyük bir gayret ortaya koydu. Aynı zamanda aday adayı kardeşlerimiz, aday kardeşlerimiz, tüm kademelerde görevlerinin hakkını verdi. Onlara da ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Milletvekillerimiz ise seçimi sürecinin başlangıcından sonuna kadar kampanyamıza önemli katkılar sağlayarak, büyük bir gayret ortaya koyup bu başarımızı taçlandırdı. Biz teşkilat olarak tüm birimlerimizle, AK Parti ailesi olarak birlik ve beraberliğimizi bugüne en iyi şekilde getirdik. Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberliği sonuna kadar sürdüreceğiz. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; Bizim asıl rakibimiz kendi nefsimizdir. İnşallah nefsimizi, Adıyaman'ımıza hizmetin en iyisini yapmaya teşvik etme gayretinde olacağız.”



Ahmet Arslantaş

