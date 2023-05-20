Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı'ndan yüzde 66'yı geçen oy oranıyla Adıyaman tercihini bizden yana kullandı. Meclis'te de Adıyaman'ın tercihi yine bizden yana oldu. Resmi rakamı sordum. Alanda 40 bin katılım. Aramıza kimsenin girmesine müsade etmiyoruz.

Bizimle 85 milyon arasında nice bağlar, nice yollar var. Kem gözler bunu göremediler, millete tepeden bakanlar bunu göremediler. 50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize bu bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Deprem bölgesi ile ilgili 'Size bir şey yok' dediler. Bu ifade kullanır mı? Siz olsanız da olmasanız da devletimiz kardeşlerinin yanındadır. AFAD'ı ile yanındadır, Kızılay'ı ile yanındadır. Bütün imkanlarıyla yanındadır ve bundan sonra da yanında olacaktır.

Bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler. Bugün de aynısını yapıyorlar. Sandığı kabullenmek yerine insanlarımıza cahil diyorlar. Yeterince gelişmemiş diyorlar. Oylarını sattılar' iftirası atıyorlar.

Hatta gazete manşetlerinden küstah bir şekilde 'Milletin karnı Togg'muş' diyorlar. Ama biz nerede yanlış yaptık diye kendilerine sormuyorlar.

Sandıkta tecelli eden iradeyi kabul etmiyorlar. 'Biz nerede yanlış yaptık?' diye kendilerine sormuyorlar. Pazar günü ile beraber 16. ve 17. seçimlerini de kaybettiler. Her defasında hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ettiler. Çıkıp milletimizden özür dilemediler. Kendilerini düzeltme yoluna asla gitmediler. Hala tehdit diline sarılarak insanımızın oyunu alabileceğini düşünüyorlar.

Ne dediler? '"Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?" diyerek içlerindeki kini ortaya döktüler.

CHP Genel Başkanı ve arkadaşlarının zihniyeti 73 yıldır hiç değişmedi. Bunu 14 Mayıs'tan sonra bir kez daha ispatladılar. Cahil kendileridir, menfaatçi kendileridir. Vatandaşlarımızı ayrıştıran, insanlarımızı kutuplaştıran kendileridir.

Birinci önceliğimiz depremin izlerini silerek şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak.

Siyasetçi demek milletin hizmetkarı demektir. Kardeşlerim milletin desteğini hak edeceksin. Bunun için çalışıp eser ortaya koyacaksın. İnsanlara umut ve güven aşılayacaksın. CHP Genel Başkanı hep aynı şeyleri yapıyor, her defasında farklı sonuçlar bekliyor. Biz milletimizin derdine derman olmanın yollarını arıyoruz. Biz insanlarımıza güvenli bir gelecek kurmanın çabası içerisindeyiz.

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