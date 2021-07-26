Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'afet bölgesi' açıklaması! 'Vergi ve SGK prim ödemeleri ertelenecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afet bölgesi ilan edilen bölgelerde; vergi ertelemesi uygulanacağını, esnafa yönelik SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını, esnaf kredilerinin geri ödemelerinin erteleneceğini, acil destek paketi hazırlanacağını, iş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacağını açıkladı.





Destek sağlanacak bölgeler ise şu şekilde; Düzce ili Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri, Rize Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köyleri, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri, Ardeşen ilçesi, Tunca beldesi ve çevre köyleri, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde selden etkilenen beldeler. Artvin Arhavi ve Murgul ilçeleri.



Hülya Keklik - Derya Yetim

