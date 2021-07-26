İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'afet bölgesi' açıklaması! 'Vergi ve SGK prim ödemeleri ertelenecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'afet bölgesi' açıklaması! 'Vergi ve SGK prim ödemeleri ertelenecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'afet bölgesi' açıklaması! 'Vergi ve SGK prim ödemeleri ertelenecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini belirterek, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

İLGİLİ HABER
Bakan Yanık: Selden etkilenen vatandaşlar için, 5 milyon TL kaynak aktarımı yapılacakBakan Yanık: 'Selden etkilenen vatandaşlar için, 5 milyon TL kaynak aktarımı yapılacak'

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afet bölgesi ilan edilen bölgelerde; vergi ertelemesi uygulanacağını, esnafa yönelik SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını, esnaf kredilerinin geri ödemelerinin erteleneceğini, acil destek paketi hazırlanacağını, iş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacağını açıkladı.

Destek sağlanacak bölgeler ise şu şekilde; Düzce ili Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri, Rize Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köyleri, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri, Ardeşen ilçesi, Tunca beldesi ve çevre köyleri, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde selden etkilenen beldeler. Artvin Arhavi ve Murgul ilçeleri.

Hülya Keklik - Derya Yetim
 

İLGİLİ HABER
Rizede 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı Rize’de 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı
İLGİLİ HABER
Rizedeki selzedelere destek olan Kızılay Artvine de uzman ekiplerini gönderdi Rize’deki selzedelere destek olan Kızılay Artvin’e de uzman ekiplerini gönderdi
İLGİLİ HABER
AFADdan Artvin ve Rizedeki sel felaketiyle ilgili açıklama AFAD’dan Artvin ve Rize’deki sel felaketiyle ilgili açıklama

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.