Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e doğum günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum günün yayımlanan video mesajla kutladı. Mesajına Azeri mevkidaşı Aliyev'in doğum gününü kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can Azerbaycan'ın can Cumhurbaşkanı değerli kardeşim sayın İlham Aliyev'i doğum günü münasebetiyle canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimden kendisine daha nice sağlıklı doğum günlerini nasip etmesini niyaz ediyorum diliyorum. Kendisine sevdikleriyle, kıymetli ailesiyle birlikte hayırlı ömürler diliyorum. İlham kardeşimin başkomutanlığında ve önderliğinde Azerbaycan yaklaşık 30 yıllık işgali 44 günde sona erdirerek haklı davasında destansı bir zafer kazandı. Tek millet iki devlet şiarıyla Türkiye'nin kardeşlik vazifesinin gereğini yaptığı vatan muhaberesi sürecinde türlü provokasyonlara rağmen İlham kardeşim kararlı, itidalli liderlik sergileyerek zaferin baş mimarı oldu. 1 milyon kardeşimizin eve dönüş yollarını açtı. Bu gururu ve sevinci Türkiye ve Azerbaycan'da bizlere hep birlikte yaşattı. Bu vesilesiyle muzaffer başkomutan sayın Aliyevi ve kahraman Azerbaycan halkını bir kez daha kutluyorum. Umum milli lider Haydar Aliyev döneminde başlayan ve İlham kardeşim Aliyev döneminde devam eden inkişafla Azerbaycan bölgede bir cazibe merkezine dönüştü. Karabağ'ın azatlığında olduğu gibi yeniden imarı ve azatlığı sürecinde de Azerbaycan'a desteğimizi sürdüreceğiz. İlham kardeşim Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişkilerinin her alanda gelişmesinde büyük gayret sarf etti. Umum milli lider Haydar Aliyev'in bizlere miras bıraktığı tek millet iki devlet şiarını İlham kardeşimle birlikte daha ilerilere taşıma kararlılığımız da bakidir" dedi.

Geçtiğimiz yaz aylarında çıkan orman yangınlarında Azerbaycan'ın desteğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl imzaladığımız Şuşa beyannamesiyle kardeşliğimizi müttefikle taçlandırdık. Önümüzdeki dönemde inşallah Nahçıvan ile Azerbaycan geri kalan toprakları arasındaki bağlantı da sağlanacak iki kardeşi böylelikle bir kez daha kucaklaşacaktır. Tüm bu ortak adımlar ve projeler sayesinde Türkiye Azerbaycan işbirliğinin bölgesel refah ve istikrarın garantisi olma niteliği pekişecektir. Bu düşüncelerle İlham Aliyev kardeşimin doğum gününü en kalbi duygularla tekrar kutluyor. Can Azerbaycan'a selamlarımı iletiyorum. Rabbim Türkiye Azerbaycan kardeşliğini daim kılsın korusun diyorum" diye konuştu.