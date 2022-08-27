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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e 'Laçın' tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e 'Laçın' tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e 'Laçın' tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın’ın Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesi vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak Laçın şehrinin, Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinden dolayı duyduğu sevinci dile getirerek kendisi ve Türk halkı adına Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını tebrik ettiği bildirildi.

Aliyev ise kendisi ve Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Görüşme sırasında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve ittifak ilişkilerinin çeşitli yönlerinin ele alındığı ve yeni temaslar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Kamil Nadirli
 

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