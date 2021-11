Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e “Zafer Günü” tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdiği bildirildi. Açıklamada, Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü nedeniyle Aliyev ve Azerbaycan halkını yürekten kutladığı ifade edildi.

Erdoğan mesajında, “Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili kardeşim. Can Azerbaycan'ın Zafer Bayramı vesilesiyle Türk milleti ve kendi adıma şahsınızı ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Karabağ ve Doğu Zengazur'un hızla gelişmesi, işgal izlerinin kısa sürede silinmesi beni memnun ediyor. İşgalden kurtarılan toprakların yeniden inşası ve restorasyonu sürecindeki desteğimiz kesintisiz olarak devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ayrıca, “Geçen yıl 8 Kasım'da işgalden kurtarılan Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa'da imzaladığımız bildirge ile ilişkilerimizi ittifak düzeyine getirmesi ülkelerimiz için tarihi bir adımdır. ‘Bir millet, iki devlet' sloganıyla dayanışmamızın her alanda gelişerek devam edeceğine şüphe yoktur. Bağımsızlık için can veren kardeşlerimizi minnet ve saygıyla anıyor, zaferin yolunu açan gazilerimize teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşim, bu vesileyle sizlere sağlık ve mutluluklar diliyorum, dost ve kardeş Azerbaycan halkının esenliği ve kalıcı refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kamil Nadirli