Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amasya Belediyesi'ne ödül

Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen yarışmada ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gençlerin desteklenmesi ve gelişimlerini ilerletmeleri için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların uygulamaya geçirilmesi ile gençlerin kendi potansiyelleri daha fazla ortaya çıkardıklarına değinen Başkan Sarı, “Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımı ve yerel kurum ve kuruluşların gençlik hizmetlerinde koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi, genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve benzeri konularda projelerin teşvik edilmesine de vesile oluyor. Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması'nda gönderdiğimiz projeyi değerlendirmeye alıp ödül almamıza vesile olan başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum. Ayrıca, projemizi hazırlayıp, aşamaya getiren ekibimizi de canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Projeyle imkanları kısıtlı, sosyal katılımları düşük genç bireylerin sosyal hayata katılımlarının sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda kültür evlerinde de bir dönüşüm sürecinin başlaması planlanıyor.

Murat Çelik