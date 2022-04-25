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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi mesajı: 'En tecrübeli mahkemelerden biri konumundadır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi mesajı: 'En tecrübeli mahkemelerden biri konumundadır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi mesajı: 'En tecrübeli mahkemelerden biri konumundadır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adaletin tesisi ile temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında önemli bir fonksiyonu bulunan Anayasa Mahkemesi, dünyada anayasal yüksek yargı alanındaki en tecrübeli mahkemelerden biri konumundadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olma vasfının güvencelerinden biri olan Anayasa Mahkemesi'nin 60'ıncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Adaletin tesisi ile temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında önemli bir fonksiyonu bulunan Anayasa Mahkemesi, dünyada anayasal yüksek yargı alanındaki en tecrübeli mahkemelerden biri konumundadır. Anayasa Mahkemesi'nin bundan sonra da norm denetiminden bireysel başvuruya kadar bütün kararlarında ülkemiz ve vatandaşlarımız adına hak ve adaleti temel alacağına inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anayasa Mahkemesi'nin tüm mensuplarına başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

Hülya Keklik

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