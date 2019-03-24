Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anket çalışmalarıyla ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ANKET AÇIKLAMASI

”On binler geliyorsa meydana bir sebebi var”

Anket çalışmaları yaptırdıklarını, fakat en belirleyici anketin meydanlar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anket çalışmalarını yaptırmıyoruz dersek doğru olmaz. Ancak ben vatandaşımızın nabzını anketlerden çok daha meydanlarda tutuyorum. Halkımın sofralarına oturuyorum, onlarla beraber karşılıklı bir elektrik alıp verme olayı çok farklı. Çay içiyorum, sohbet ediyorum, nasıl gidiyor dediğimde onlardan aldığım cevaplar var. Artık bazı kamuoyu araştırmalar maalesef sipariş üzere yapılıyor. Sosyal medya üzerinden, telefonla yapılan anketler var. Bütün bunlara baktığınız zaman çok büyük çelişkiler görüyorsunuz. Onlara takılıp kalırsanız seçim kampanyası yürütemezsiniz. En ideali meydanların dili ne söylüyor? On binler geliyorsa meydana bir sebebi var. Ya size güveni var, inanıyor, bunun için geliyor. Şikayetleri de vardır, sıkıldığı yerler de vardır. Fakat bu meydana 1 milyon 600 bin insan geliyorsa Cumhur İttifakı'nın liderlerini seviyor, taktir ediyor, buraya da geliyor. Biz de arkadaşlarımızla, ekibimizle adaylarımızı belirlerken yüzde 100 isabet etmemiş de olabiliriz. Ben şimdi partimin Genel Başkanı olarak. Sayın Bahçeli de partisinin Genel Başkanı olarak adaylarımızı belirlemede bugüne kadar olan yanlışlar ortada, onları zaten bir kenara koymuşuz. Bundan sonraki süreçte de oralardan esinlenerek bu yanlışları minimize edip çok daha vasıflı, bu işi götürebilecek arkadaşlarımızı bir artık adayımız olarak gösterdik, onlarla bu seçime giriyoruz” ifadelerini kullandı.