Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması! 'Ciddiyetleri kalmadı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- (Kılıçdaroğlu'nun 'YPG bize saldırmaz' sözü...) Türkiye'nin en önemli sorunu beka sorunu ile muhalefet sorunudur.

Bay Kemal'e sorsanız PKK terör örgütü değil.

- Aldığı mali desteği Kandil'e gönderene göz açtırmayız.. Doğu ve Güneydoğu'da değişimi kayyumlar sayesinde başardık. Bunun en güzel örneği Diyarbakır'dır. Yakın zamanda gidip gördüyseniz bütün caddeler ışıl ışıldır, dört gidiş dört geliş yollar vardır. Gençliğin rahatlıkla oturduğu oralarda birbirleriyle sohbet ettiği kafeteryalar oluşmuştur. Öbür yanda Dicle piknik alanları oluşmuştur. Kurşunlu Camii inşa edilmiştir. Sur içi denilen bölgeler elden geçirilmiştir. Buralar kentsel dönüşümle yeniden sahiplerine yapılarak teslim edilmiştir.

"Biz kendimiz yapıyoruz"

Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz. Bundan 5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz.Yolumuzu ve yolculuğumuzu şekillendiriyoruz. Ama nereye kadar bunlara güveniyorsunuz derseniz artık bundan 4-5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Maniplasyon çok ileri. Sipariş üzere anketler yapılıyor. Bir tane anket şirketi kullandıkları anketörler vesaire falan icabında aynı kişiler oluyor. Buradan belli sipariş üzere aldıkları havuzdan çıkanlara kalkıp şu anketi yaptım diyor. Burada belli satışlar var, dolayısıyla güven vermiyor. Biz kendi parti çatımız altında yaptırmak suretiyle daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bu sonuçları paylaşmıyoruz, çalışmalarımızı yönlendirmek için değerlendirme yapıyoruz.