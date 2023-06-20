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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,” Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum.”

Hülya Keklik

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