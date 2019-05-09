Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa Günü” münasebetiyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında “Avrupa Birliği projesi, bundan 69 yıl önce farklı kültürleri, farklı milletleri ve farklı dilleri aynı çatı altında buluşturma ve bir barış istikrar projesi olarak gündeme gelmiştir. Projenin temelini oluşturan Schuman Deklarasyonu'nun kabul edildiği 9 Mayıs tarihi, Avrupa Birliği adaylığımızın tescil edildiği 1999 yılından beri, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de 'Avrupa Günü' olarak kutlanmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“9 Mayıs 1950 tarihinde Avrupa Birliği fikrine hayat veren kurucu öğeler, bugün başta İslam düşmanlığı olmak üzere kültürel ırkçılık, ayrımcılık ve göçmen karşıtlığı gibi tehditlerle sınanmaktadır. Bazı Batılı popülist siyasetçilerin gerilimi körükleyen, farklı etnik ve dini kimlikleri düşmanlaştıran söylemleri tehdidin boyutunu daha da artırmaktadır. Müslümanlara ait ibadethane ve iş yerlerini hedef alan saldırılar sıradanlaşırken, göçmenlere yönelik hak ihlalleri görmezden gelinmektedir. Avrupa siyaseti, maalesef gün geçtikçe dozu artan bir nefret dilinin ve aşırı sağ akımların esareti altına girmektedir.”

Bu varoluşsal tehditlerin üstesinden gelinebilmesinin ancak Türkiye gibi farklı kültürleri barış içinde yaşatan güçlü hoşgörü geleneğine sahip ülkelerin desteğiyle mümkün olduğunun da kaydedildiği açıklamada, “Ülkemizin tam üyeliği ekonomik, siyasi ve sosyal katkılarının yanı sıra Avrupa Birliği'ne daha katılımcı ve kucaklayıcı bir vizyon kazandıracak ve AB'yi küresel bir aktör haline getirecektir. Hal böyleyken, birkaç üye devletin engellemelerinden dolayı Türkiye'nin yıllardır ayrımcı ve dışlayıcı muameleye tabi tutulmasının haklı gerekçesi yoktur.” ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

“Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız çifte standarda rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği tam üyelik hedefine ulaşmakta kararlıyız. Ülkemizin bu gayretlerine Avrupalı dostlarımızın da müzakerelerimizi çıkmaza sokacak politika ve söylemlerden imtina ederek gereken desteği vereceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle, 'Avrupa Günü'nün, kıtamızın bugün içinde bulunduğu durumun ve geleceğine ilişkin planların, yapıcı ve vizyoner bir yaklaşımla değerlendirilmesine vesile olmasını diliyor, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum.”

Cevdet Fırat Aydoğmuş