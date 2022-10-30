Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya Togg mesajı: Çılgın Türkler geliyor diyecekler

“Bize küçük düşünmek asla yakışmaz. Bizim hedefimiz büyük, vizyonumuz geniş, inancımız tamdır”

“Bize küçük düşünmek asla yakışmaz. Bizim hedefimiz büyük, vizyonumuz geniş, inancımız tamdır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. İşte biz bunun için her fırsatta, milli diyoruz, yerli diyoruz. Milli teknoloji hamlesinin rehberliğinde enerjiden sağlığa her alanda elde ettiğimiz başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı? Atak ve Gökbey helikopterlerimizi Anadolu savaş gemimizi, Hürkuş uçağımızı, Akıncı, Bayraktar, Anka insansız hava araçlarımızı, Tayfun füzemizi görüp de göğsü kabarmayan var mı? İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı. Yunan ne yapmaya başladı. Hemen televizyon yayınlarında gazetelerinde Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım. Daha bunun arkası gelecek. Arkası gelecek” dedi.

“Ne diyecekler, çılgın Türkler geliyor diyecekler”

Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklarını, çılgın Türkler geliyor diyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye her alanda kazandığımız eserlerden istifade ederken gururlanmayan var mı? Karşımda ben gurur tablosunu görüyorum. Kardeşlerim, istisnalar elbette çıkabilir. Hiç kendinizi üzmeyin. Bu tablo istisnalar tablosu değil. Bu tablo bir olan, iri olan, diri olan kardeş olan bir tablodur” ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.