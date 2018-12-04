Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve İstanbul adayı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Latin Amerika ziyareti sonrası Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde hangi konuların ele alındığı yönündeki bir soruya Erdoğan, "Terörle mücadele konusu burada da gündeme geldi. Bir adeta genel kurul mesaisinde olan toplantı var, bir de o toplantının başlangıcında liderler toplantısı var.

Bu toplantıda örneğin Cemal Kaşıkçı konusu da gündeme geldi. İkili görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı görüşmesi çok gündeme geldi. Aynı şekilde ben sonunda yaptığım basın toplantısında Cemal Kaşıkçı konusunu etraflıca anlattığım gibi işin başından şu ana kadar gelinen noktayı da oradaki uluslararası medyada ifade etme fırsatım oldu. Tabii ki terörle mücadeleyi orada paylaşma imkanımız oldu. Bundan sonraki süreçte de bunun üzerinde ısrarla duracağız" cevabını verdi.

"Devlet Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yerel seçimlere ilişkin bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki bir soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz MHP bir ismini belirledi, aynı şekilde ben de bir isim belirledim. Bu iki arkadaşımız aralarında işin teknik detaylarını çalışıyorlar. Telefonla yurt dışından Mehmet Özhaseki ile görüşmelerim oldu ama etraflı görüşmeyi bugün yarın kendisiyle yapacağız. Teknik çalışmayı nereye kadar getirdiler kendilerinden dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da Devlet Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü bazıları rahat durmaz, durmadan karıştırmanın gayreti içine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakını çok sağlam ve diri tutmamız lazım."

Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya, "Şu anda aday tespitleri noktasında hassasiyetlerimizi koruyoruz. İstanbul Türkiye'de en önemli ilimiz. Her şeyden önce benim aşkım olan bir il. Doğduğum, büyüdüğüm, belediye başkanlığı yaptığım, milletvekili seçildiğim bir il. Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İlçelerimizde durum nedir bunu görelim istiyoruz. Zira önemli sayıda ilçe belediye başkanlıklarının değişmesi söz konusu. Bununla ilgili de arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama bu arada da Ankara ihmal edilemez. Malum TBMM'de de bütçe görüşmeleri var. Bu bütçe görüşmelerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10'u ile 22'si arasında yine Meclis Başkanı götürecek, yürütecek, takip edecektir. İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp kararımızı vereceğiz" dedi.

Erdoğan, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na ilişkin ise "Bakan arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor. Çalışma bittiği an ilanını yapacağız ve İkinci 100 Günlük Programımızı da paylaşacağız" diye konuştu.

Abdullah Sarica - İlker Turak - Yağmur Yıldız

