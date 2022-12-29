Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye erken doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye doğum günü sürprizi yaptı. Görüşmede üzerinde üç hilal bulunan pasta kesildi.

Hülya Keklik



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