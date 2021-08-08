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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kaza için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kaza için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kaza için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve 15 kişinin vefat ettiği trafik kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Tokmak
 

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