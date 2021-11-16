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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren ziyarette Erdoğan ailesi, Başak Cengiz'in anne ve babası ile görüştükten sonra Kuran'ı Kerim okundu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in fotoğraf albümünü de gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, daha sonra Cengiz ailesinin evinden ayrıldı.

Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah" diyerek taziye dileklerini iletmişti.

Derya Yetim - Hülya Keklik

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