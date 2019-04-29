Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Yüce'ye başarı plaketi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 26-28 Nisan tarihleri arasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakanlar, Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri, İl Başkanları ve belediye başkanlarının da yer aldığı toplantıda 31 Mart yerel seçimleri değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde en yüksek oy oranına sahip Büyükşehir'lerden olan Sakarya'nın plaketini Başkan Ekrem Yüce'ye takdim ederek tüm Sakarya'ya selamlarını iletti.

“Bu gurur Sakarya'nın”

Törende konuşan Başkan Ekrem Yüce, “26-28 Nisan tarihleri arasında Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Yeni dönem yol haritamıza ilişkin istişareler gerçekleştirdik. Çok verimli bir toplantı oldu. Şehrimiz için gurur verici bir gün oldu. 31 Mart seçimklerinden en yüksek oyu olan ilk beş Büyükşehir'den birisi olmamız dolayısıyla Cumhurbaşkanımız tarafından takdim edilen plaketi teşkilatlarımız ve hemşerilerimiz adına aldık. Bu başarı çalışma azmimizi, milletimize hizmet etme arzumuzu daha da arttırıyor. Rabbim utandırmasın” dedi.

“AK Parti millete ve memlekete hizmet davasıdır”

AK Parti'nin millete hizmetin adı olduğunu vurgulayan ve istişare kültürünün önemine değinen Başkan Ekrem Yüce, “Davamız milletimize ve memleketimize hizmet davasıdır. İstişare kültürü de en iyiyi en güzeli yakalamak için sürdürdüğümüz bir çalışmadır. Merkezi ve yerel yöneticiler olarak milletimize daha iyi hizmet sunmak için kenetlenmiş durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi vatandaşlarımızla bir arada olacak, plan ve programlarımızla Sakarya'yı 5 yıllık süreçte daha da iyi bir konuma taşıyacağız. Bu vesileyle 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza şehrimize gösterdikleri muhabbet dolayısıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.