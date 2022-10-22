Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü teklifi için referandum çağrısı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Birileri Malatya'yı çok kıskanıyor. Varsın kıskansınlar. Biz yolumuza devam edeceğiz. Tarihe ismini seçkin insanların şehri diye yazdırmış Malatya bugün de bütün parıltısıyla yoluna devam ediyor. Malatya'ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptık. Seviyoruz Malatya'yı. Yakışır Malatya'ya. Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık.

Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu 462 kilometreye çıkardık. TOKİ vasıtasıyla Malatya'da 17 bin 843 konut projesini hayata geçirdik. Malatyamıza ilk evim kampanyasıyla 2 bin 500 konut ve ilk iş yerim kampanyasıyla 500 iş yeri daha kazandırıyoruz. Malatya'ya elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım tutarı 8 milyar lirayı geçen 133 ayrı projenin resmi açılışını buradan yapacağız. Bay Kemal ve diğerleri buraya turist olarak geliyor, biz yatırım ve açılış yapmak için geliyoruz.

8 TÜNELİ HİZMETE ALIYORUZ

Malatya'yı Sivas'a bağlayan 104 KM'lik Hekimhan yolunu ve 8 tüneli hizmete alıyoruz.

Milletimizin günlük hayat kalitesini eser ve hizmetlerimizle yükselttik. Siyasi istikrarsızlığı yeni yönetim sistemimizle aştık. Terör sorununu sınır ötesi çalışmalarla kaynağından kestik. Yarın Diyarbakırdayım. Önceden akşam 8 dediğinde dışarı çıkamazdın. Şimdi herkes sabaha kadar dışarda dolaşabiliyor. Milletimizin her bireyini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı haline getirecek altyapıyı kurduk.

REFERANDUM ÇAĞRISI!

CHP Genel Başkanı, başörtüsü tartışmasını açtı. Biz kadınlarımızı başı açık başörtülü diye ayırmadık ama birileri bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Başörtüsü konusundaki anayasa değişikliğini Meclis'e gönderdik. Sapkın akımlara karşı ailenin de korunmasını içeren bir anayasa değişikliğinin hazırlığına başladı. Kabul edilirse önemli bir kazanım olmuş olacak. Şunu da yapabiliriz; sıkıyorsa gel bu işi referanduma gidelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin. Biz bu zata seçimde karşımıza çık dedik, o ne anlamış biliyor musunuz sanki ben ona televizyona çık demişim. Malatya'dan bu zata sesleniyorum: Ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim.

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