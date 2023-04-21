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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslâm âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yayınladı. 

''Milletimizin ve İslâm âleminin #RamazanBayramı'nı tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabbime hamdediyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun'' 

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