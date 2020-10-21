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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, BBP lideri Destici'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, BBP lideri Destici'ye tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, BBP lideri Destici'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Destici’yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti. Erdoğan mesajında, “Büyük Birlik Partisi 11'inci Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan olarak seçilmenizden ötürü sizleri gönülden tebrik ediyorum. Demokrasi şöleni içinde gerçekleştirilen kongrenizin, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

Büyük Birlik Partisi'nin, Türkiye'nin beka mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle ülkemizin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden olan, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, dava ve gönül adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yâd ediyorum. Sizlerin şahsında Büyük Birlik Partili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyor, görevinizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

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