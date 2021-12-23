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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Sahipsiz hayvanlar için önlem alın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Sahipsiz hayvanlar için önlem alın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Sahipsiz hayvanlar için önlem alın

Belediye başkanlarına sokak hayvanları konusunda çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahipsiz hayvanlarının yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Sahipsiz hayvanlar için lütfen önlem alın, sıcak barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz, kazanabilirsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.  

SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN BARINAK KURUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef medyada çocuklara saldıran başıboş köpeklerle ilgili üzüntü verici hadiselere rastlıyoruz. Sahipsiz hayvanlarının yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Sahipsiz hayvanlar için lütfen önlem alın, sıcak barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz, kazanabilirsiniz. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerek. 2019 seçimlerinde yayınladığımız manifestoyu asla akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Şehir planları uzun vadeli hazırlanacak. Alt yapı ve ulaşım sorunları tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine göre yönetilecek" dedi. 

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