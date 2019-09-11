Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısında önemli mesajlar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Büyükşehirlerimizin değerli belediye başkanları, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyesine, bu gazi mekana hoşgeldiniz. Çok partili hayata geçtiğimiz 1946 yılından beri ülkemizdeki her seçim bir demokrasi şöleni havasında yapılmıştır.

-Türkiye 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerini de hamd olsun aynı coşkuyla tamamladı. Bu seçimlerde 30'u büyükşehir, 51'i il, 922'si ilçe 386'sı belde olmak üzere toplam 1389 belediye başkanımız milletimizin teveccühüyle göreve başladı.

Böylesine büyük bir seçimi başarıyla neticelendirmiş olmamız hiç şüphesiz demokrasimizin zaferidir. Eleştirilere verilecek en büyük cevabımız ülkemizde neredeyse her vatandaşımızın içerisinde yer aldığı geniş demokrasi ve özgürlük tablosudur. Seçim sürecindeki rekabeti meydanlarda bırakan, milletimizin iradesine herkesin teslim olduğu bu güzel manzara geleceğimizin de en büyük teminatıdır.

-31 Mart seçimlerinde elde ettiğiniz başarılardan dolayı her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Seçildiğiniz gün itibariyle size oy versin vermesin şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağınıza inanıyorum. Biz de tüm belediye başkanlarımıza aynı samimiyetle yaklaşıyoruz.

-Gördüğünüz gibi şu anda tüm bakanlarımız sizlerin sorularına cevap vermek üzre burada bizimle beraber. Ve bütün bu sorular kayda alınmak suretiyle de bunların üzerinde bakanlarımız gerekli çalışmalarını yapacaklar.

İŞTEN ÇIKARMA UYARISI

Şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Eskiler el işler dil övünür derler. Hepimizin bulunduğu yerler polemik siyaseti değil eser siyaseti üretme makamlarıdır. Çalışmadan, eser vermeden yapılan siyaset şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten ülkemizin imkanlarını heba etmekten başka bir işe yaramaz.

Belediye başkanlarının görevi şehirlerine en kalıcı hizmetleri getirmek için çalışmaktır.Medyada her gün çeşitli şehirlerimizdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından, işten atmaya pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlıyoruz. Kağıt üzerinde bir toplam olarak önünüze gelen personel sayısındaki her rakam bir insana, ve daha geniş bir hayata tekabül ediyor. Belediye başkanlarının kurumlarını yönetme tasarrufu, ekmek parasını kazanma peşindeki çalışanların hayatlarını alt üst edecekleri anlamına gelmiyor.

Kapının önüne konan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ne hizmet bina edilebilir. Şayet varsa birkaç kötü örnek bahane edilerek yüzlerce binlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne hakka ne hukuka ne de insanlığa sığar.