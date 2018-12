Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: 'Operasyona her an başlayabiliriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış ve töreni ve Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus Töreni'ne katılmak üzere Konya'ya geldi. İstanbul'dan uçakla Konya Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile şehir merkezine geçti. Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 vilayetin kendilerini çağırdığını, kendilerinin de her fırsatta gittiklerini, yapılan işleri yerinde gördüklerini, eksiklerini tespit ettiklerini belirterek, “Gönülden gönüle kurduğumuz o yolu hep canlı tutuyoruz. Hele hele, Hazreti Mevlana gel diyorsa gitmemek bize yakışmaz. Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü nedeniyle Konya'dayız. Eli boş gelmek olmaz. Toplam maliyeti 1 milyar 464 milyon TL olan 99 kalem projenin toplu açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Kazada sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar içinde hesap sorulacak”

Yüksek Hızlı Trenin Ankara'da yaşadığı kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı kazada yaralananlara Allah'tan şifa temenni ediyorum. Kazayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Kazada sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar içinde hesabının sorulacağından emin olun. Bir daha benzer sıkıntılar yaşanmaması için gereken her türlü tedbirde alınacaktır” diye konuştu.

"Konya için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da devam eden yatırımlardan bahsederek, “Konya için önemini bildiğim hafif raylı sistemin biran önce yapılması için takip edeceğiz. İkinci hattı olan Selçuk Üniversitesi hattı için de kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Önemli olduğunu bildiğim çevre yolu inşaatının ilk etabındaki çalışma aşama aşama devam ediyor. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, bakanlıklarımızla birlikte Konya için çalışıyoruz. Bugün resmi açılışını yapacağımız 99 projeyi teker teker saymaya kalksak akşamı ederiz.

Birkaç başlığı dile getirerek bu açılışları gerçekleştirmiş olacağız. Eğitimde, çeşitli ilçelerimizde 36 milyar liralık yatırımla 9 ayrı ilk, orta ve lise binasını hizmete alıyoruz. Sağlıkta, numune hastanesine 610 yatak ilave ederek, eski rakamla 148 trilyonluk yatırımı hizmete sunuyoruz.

TOKİ'nin yaptığı Kadınhanı'ndaki ve diğer TOKİ hizmetlerini açıyoruz. Yatırım bedeli 180 trilyon lirayı bulan Konya - Beyşehir Yolu ve 30 trilyonu bulan Karapınar yolunun da açılışını yapacağız. Konya her dönem belediyecilikte ülkemize örnek olmuş bir şehirdir. Büyükşehir Belediyemizin 180 yeni otobüsünü bugün resmen hizmete alıyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemiz, yollardan köprülere, kavşaktan yeraltı geçitlere, kanalizasyondan diğer hizmetlere kadar tüm hizmetlerinin açılışını yapıyoruz. Millet Bahçemizin de resmi açılışını yapıyoruz. Tüm bu yatırımlarımızın şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu millete kimse bedel ödetemeyecek”

“Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gömmeye de devam edeceğiz. Trump ile konuştuk. Bu teröristlerin gitmesi lazım. Gitmezse biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Madem Amerika ile stratejik ortağız, o zaman gereğini yapmamız lazım. Yaptığımız hiçbir yatırımın, projenin ve attığımız hiçbir adımın boşa gitmediğini görmenin mutluluğu içindeyiz. Ülkemiz ve milletimi üzerinde oyunlar oynamaya kalkanları, senaryolar çizenleri her seferinde bozguna uğrattık. Sadece son 5-6 yılımızı gözden geçirdiğimizde maruz kaldığımız her saldırının üstesinden Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile geçtiğimiz görüyoruz. Gezi dediler, 10-12 ağaç bir yerden bir yere sökülüp taşınacak kıyamet oldu. Bay Kemal, Taksim Meydanına geldi. Dolmabahçe'de caminin içerisine bira şişeleri ile girdiler. Bunlar böyle ahlaksız. İş makineleriyle yolları mahvettiler. Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisimize saldırdılar. Sonunda ne oldu. Sonunda bu gezicileri derdest ettik.

15 Temmuz'da devlete karşı darbe girişiminde bulundular. 16 saat sürdü. 16 saatin sonunda bu FETÖ'cüleri, darbecileri milletime verdiğimiz işaretle elhamdülillah derdest ettik mi? Birçoğu cezaevinde, cezalarını çekecekler. Bu millete kimse bedel ödetemeyecek. Bazıları şimdi gelip sızlıyor, ağlıyorlar. Benim oğlumun suçu yok bilmem ne. Suçu yoksa çıkar, varsa çeker. Biz 251 şehidimizi verdiğimiz 15 Temmuz'u unutmadık. Eğer bunun bedelini sormazsak, ödetmezsek Allah'a bunun hesabını veremeyiz. 17-25 Aralık'ta emniyet yargı darbesine teşebbüs ettiler. Çukur eylemleriyle Güneydoğu'da kimi mahallerimize işgale girişenleri açtıkları çukura gömüldüler. Çözüm süreci dedik önlerini açtık yanaşmadılar.

Bir daha çözüm süreci beklemeyin. Geçti o iş. Tüm terör örgütleri ile başlattıkları canlı bomba saldırıları, silahlarla büyük şehirlerimizi işgal etmek istediler ama milletimizin püskürttü. Bay Kemal sokağa çağırıyor. Portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, sokağa mı çağırıyorsun, işte buyur. Bu ülkede benim milletim ile artık onuruyla oynanmaz, ağır olur. Bay Kemal, 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasından kaçtın Bakırköy Belediyesine gittin. Ama bu defa kaçamazsın. Bu ifadeleri kullanırken dikkatli kullan.

O eski Türkiye idi. Geçti o iş. Anında bedel ödersin. Eğer bir şey yapacaksan 31 Mart'ta sandık var, çalış senin de olsun. Sandıkta alabiliyorsan al. Ne diyor, bütün belediyeler CHP'li olacak. 31 Mart'ta göreceğiz. Benim milletim CHP'ye bu güne kadar ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek. Buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, özellikle de Amerikan askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye topraklarındaki operasyonlarımıza her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz hazırlık ve planlarını tamamlamış durumda. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Medyada görüyoruz. Terör örgütü mensupları bize karşı tedbir alıyorlarmış, silah mühimmat stokluyorlarmış. Korkunun ecele faydası yok. Bizim askerlerimiz ve kendi topraklarını savunan özgür Suriye ordusunun cengaverleri geldiklerinde o kazdıkları çukura gömülmekten kurtulamayacaklardır. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bu hainlerin tepesine binmemiz an meselesidir. Kardeşlerim, ülkemizin her alanda hedeflerine ulaşmasının birinci şartı birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkmamızdır. Millet olarak bizim yüreklerimiz toplu vurdukça karşımızda kim olduğunun hiç önemi yoktur."

99 hizmetin açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmanın ardından, toplu açılış törenine geçildi. Konya'daki toplam maliyeti 1 milyar 464 milyon lira olan 99 hizmetin açılışı gerçekleştirildi. Halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara atkı dağıttı.

Toplu açılış törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

