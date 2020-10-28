Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, derginin Genel Yayın Yönetmedi Laurent Sourisseau, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard ve karikatürist Alice Petit hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edildi. Dilekçede derginin kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yayınlanan karikatürün içeriğine yer verilirken, paylaşımın basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Dergi yetkililerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandıkları belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef aldıkları ve bu şekilde Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işledikleri sabittir. Suçun, dağıtımı yapılan bir dergi vasıtasıyla işlenmesi ve dergiye ait görsellerin internet siteleri aracılığıyla da birçok kişiye ulaştırılması karşısında suçun aleniyet unsurunun da gerçekleştiği açık olduğundan somut olayda suçun nitelikli halin olan ikinci fıkranın uygulanması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, basın özgürlüğüyle birlikte yayını yapan kişilerin ödev ve sorumluluklarının da çerçevesinin çizildiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlara yer verilerek, "Arz olunan ve re'sen göz önünde bulundurulacak hususlar çerçevesinde şüpheliler hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak, haklarında kamu davası açılmasını vekaleten saygılarımla arz ederim" denildi.

Abdullah Sarica