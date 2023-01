Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin nüfusunun 85 milyonu, dünya nüfusunun ise 8 milyarı bulduğu bir dönemde toprağı ve onu işleyen çiftçiyi ihmal edenin geleceği ihmal etmiş olduğunu söyledi. Her küresel kriz, gıda üretimi ve tedarikinin bu alanın ne kadar stratejik olduğunu kendilerine tekrar tekrar hatırlatmakta olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle tahıl sevkiyatının sekteye uğraması dünya çapında bir açlık tehdidini ortaya çıkardı. Türkiye olarak yürüttüğümüz çok yönlü diplomasiyle tahıl sevkiyatının başlamasını sağlayarak insanlığı çok büyük krizin eşiğinden döndürdük. Bu durum kendi tarım üretim kapasitemizin önemini de gösterdi. Hükümetlerimiz döneminde çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin, sağladığımız kolaylıkların, yaptığımız düzenlemelerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Tüm alanlarıyla birlikte tarım sektörü ve onun ana unsuru olan çiftçimizi bir bütün olarak görüyoruz. Tarlasını en modern ekipmanlarla süren çiftçimizle birlikte bu ekipmanları üreten, satan, finansmanını sağlayan kurumları ayrı tutmuyoruz. Gıda, tekstil, kozmetik sanayiine kadar bu alanda özellikle tüm yapıları aynı sistemin birer parçası olarak görüyoruz” dedi.

“Ülkemizin tarıma uygun her karış toprağının en yüksek verimle ekilmesinin karşılığını sağlamayı hedefliyoruz”

Zincirin herhangi bir halkasındaki kopmanın tüm sistemi etkileyeceğini bildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun için çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan sistemi bir bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz. Ziraat Bankamızın tarım sektörüne yönelik hizmetleri de aynı yelpaze genişliğine sahiptir. Tarım sektörünü yeni düzenlemelerle, desteklerle güçlendirirken aslında sistemin tamamına hitap ediyoruz. Örnek uygulamalar, başarı hikayeleri, tecrübe paylaşımlarıyla genç ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz. 81 ilden 2 bine yakın çiftçimizle bugünkü buluşmamızı bu gayretlerin özeti olarak değerlendiriyorum. Çiftçilerimizin ürünlerini sergiledikleri stantları ziyaret ettik. Sadece Ziraat Bankası aracılığıyla kullandığımız 232 milyar lirayı aşkın tarım kredilerinin yerine ulaştığını, toplam kredi miktarının yüzde 88'ine karşılık gelen 204 milyar liraya uyguladığımız faiz desteğinin doğruluğunu, 634 bin çiftçimizin 60 milyar tutarında kredi faizini karşılamamızın isabetini, toprağı aşkla işleyen 1 milyonu aşkın çiftçinin kendilerine sunulan kredi imkanını üretime dönüştürdüğünü, tarım sektörüne bugüne kadar verdiğimiz emeklerin ve desteklerin boşa gitmediğinin ispatıdır. Bu tablo karşısında biz de tüm kurumlarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmaları sadece sürdürmekle kalmayıp, daha ileri seviyeye çıkarma şevki kazanıyoruz. Ülkemizin tarıma uygun her karış toprağının en yüksek verimle ekilmesinin karşılığını sağlamayı hedefliyoruz. Savunma alanında nasıl kendi kendimize yeterliliği stratejik öncelik olarak görüyorsak, tarımsal üretime de aynı anlayışla yaklaşıyoruz. Bunun için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyor, her talebi dikkatle ele alıyor, her imkanı kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere müjde üstüne müjde verdi

Verilen müjdelerle Türkiye'nin toprak muhafızları, üretim akıncıları olan çiftçilerini daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecektir. Çiftçilerimiz gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75, vadesi süresi 36 aya kadar olacaktır. İkinci müjdemiz tarımsal KOBİ kredimizdir. Tarım ürünlerini işleyen küçük ve orta boy işletmeleri destekleyebileceğimiz bu kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını sağlamak istiyoruz. Tarımsal KOBİ kredimizin üst limiti 15 milyon lira. Devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma, dondurma, meyve suyu, salça, turşu, konserve, reçel, marmelat, pekmez, zeytin, su ürünleri paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü başlığın tarım borç transferi kredisi olduğunu ifade ederek, “Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 9,75, vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankamızın yanında Ziraat Katılım'ın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Tüm bu kredi imkanlarının çiftçilerimize ve işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi limitlerinin 500 bin lira olduğunu biliyorum. Biz gençlerimizin ve kadınlarımızın tarımın geleceğinde çok daha fazla söz sahibi olmalarını istiyoruz. Bunun için buradan Ziraat Bankası genel müdürümüze genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini 500 binden 1 milyon liraya çıkaralım diyorum. Ziraat Bankası'nın tarım kredilerindeki takip oranının yüzde 1'in altında olması, çiftçilerimizin borçlarına sadık olduklarını ve ödemelerini hassasiyetle yaptıklarını gösteriyor. Buna rağmen yüzde 1'in altında bile olsa borcunu ödemekte zorlanan çiftçimiz varsa onlara destek olmak da boynumuzun borcudur. Tarım kredisi takip hesabındaki çiftçilerimizden anaparasını peşin ödeyenlerin faizlerinin silinmesi bu kardeşlerimizi rahatlatacaktır. Anapara ödemesini peşin yapmakta zorlananlar mutlaka olacaktır. Peşin parası olmayanların borçlarını herhangi bir gecikme ve temerrüt faizi uygulanmadan taksitle yapabilmelerine imkan tanımak lazım” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'mizi 5 temel esas üzerine büyüteceğiz”

“Konu çiftçilerimiz, üreticilerimiz, milletimizin meselesi olduğunda çözümler anında geliyor. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi asırlara bedel eser ve hizmetlere kavuşturmuş bir hükümet olarak Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını da dört bir koldan süratle yürütüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Konu üretim olduğunda, hele de toprağın bereketi olduğunda bizim için akan sular durur. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme üzerine inşa eden bir iktidar, hükümet olarak bu 5 temel esas üzerine Türkiye'mizi büyüteceğiz. Bu mücadelede çiftçilerimizden alacağımız destek hayati öneme sahiptir. Biz ülkenin ve milletin sahip olduğu değerlerin, zenginliklerin, imkanların kıymetini bilmeyenleri asla muhatap almıyoruz. Çifti, çubuğu, bağı bahçeyi, ekini, hasadı, davarı, malı bilmeyenlere dönüp bakmıyoruz, bizim onlarla işimiz yok. Oturdukları yerden esip gürleyerek avara kasnak gibi boşa dönüp duranları gülerek izlemekle yetiniyoruz. Zihninde vizyon, gönlünde eser ve hizmet, dilinde hayırlı söz olmayanların topunu bir araya getirseniz şuradaki buluşmamızın hasılasının yanına yaklaşamazlar. Çalışmak için dertli olmak lazım dertli, mücadele etmek için yaşamış olmak lazım, üretmek için de ter dökmek lazım. Başarı kazanmak için tecrübe ve hazırlık lazım. Hepsinden önemlisi tüm bunlar için sarsılmaz bir inanç, mangal gibi bir yürek, çelikten bir irade lazım. Türkiye'yi 1990'ların güvensizlik ve istikrarsızlık ikliminden 2023 hedeflerine, Türkiye Yüzyılı vizyonunu getirene kadar hangi badireleri atlattığımızın, hangi oyunları bozduğumuzun şahidi sizlersiniz. İnşallah Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp yeni yüzyılına gireceğimiz 2023'ü de güven ve istikrardan taviz vermeden geçirerek hep birlikte hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğimiz bir döneme gireceğiz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin asırlık eksiklerini nasıl tamamlamışsak, milletimizin asırlık hak ve özgürlük taleplerini nasıl karşılaşmışsak, Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da aynı inanç ve azimle başlatalım istiyoruz. Çiftçi kardeşlerimizin bu kutlu yolda bugüne kadar hep olduğu gibi yine en güçlü şekilde yanımızda yer alacaklarına yürekten inanıyorum.”

