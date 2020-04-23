İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımla 23 Nisanla ilgili TRT’ye video gönderen 171 bin çocuğa teşekkür ederek, saat 21.00’de balkondan İstiklal Marşının okunacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla 23 Nisanla ilgili TRT'ye video gönderen 171 bin çocuğa teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 21.00'de balkonlara çıkarak İstiklal Marşının okunacağını hatırlattığı paylaşımında, “Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.