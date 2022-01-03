Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Şimdi burada büyük bir gurur ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki 2021 yılı toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 39,2 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun bu bir rekordur. Bundan 19 yıl önce nerede başladık 36 milyar dolardan devraldığımız ihracatı 2021 yılında 6 kattan fazla artırarak 225 milyar 368 milyon dolara çıkarmış olmaktan sizlerle beraber mutluyuz.

- TL ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün yukarıya taşıyoruz. TL deyip geçmeyin bizim paramız çok önemli. Paramız belirleyici olacak, endişe etmeyin, 2021 yılı itibariyle 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi milli parayla gerçekleştirdik. TL ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaştı."

- Ülkemiz ve ekonomimiz açısından tarihi öneme haiz bu toplantı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. 2021 yılının dış ticaretini değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

- Salgın her ne kadar sağlık krizi olarak başlasa da hayatın her alanını olumsuz etkiledi

- Dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık

