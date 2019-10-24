Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

-Kapıları açarız dediğimizde tutuşuyorlar, Vakti saati geldiğinde bu kapılar açılır.

-"Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim sorunumuz terör örgütleriyle."

- "Sınırlarımızda oluşturmak istenen terör koridorunu yıkmak için kimseden izin almayız."

- (Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar kontrolümüze geçen alan 4 bin 200 kilometrekareye ulaştı

-"Terör örgütü taciz etmeyi sürdürürse harekat planlarımızı yapacağız."

- "Terör örgütlerini üniforma değiştirip karşımıza dikerlerse oyuna gelmeyiz."