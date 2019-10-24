İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 105. dönem Kaymakamlık Kursu kura töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

-Kapıları açarız dediğimizde tutuşuyorlar, Vakti saati geldiğinde bu kapılar açılır.

-"Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim sorunumuz terör örgütleriyle."

- "Sınırlarımızda oluşturmak istenen terör koridorunu yıkmak için kimseden izin almayız."

- (Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar kontrolümüze geçen alan 4 bin 200 kilometrekareye ulaştı

-"Terör örgütü taciz etmeyi sürdürürse harekat planlarımızı yapacağız."

- "Terör örgütlerini üniforma değiştirip karşımıza dikerlerse oyuna gelmeyiz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.