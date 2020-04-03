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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu gece itibariyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ı araç giriş çıkışına kapatıyoruz

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağının bu gece itibarıyla 20 yaş altına da getirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dışarıya çıkma zorunda olan vatandaşlarımız yarından itibaren pazar yerleri marketler gibi insanların toplu şekilde bulundu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.

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