Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar! 'Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'den 1 milyona yakın insan sınırlarımıza doğru yürüyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '(İdlib'de) Bu sabahki saldırıda 3 sivil, 5 asker şehit oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Stratejik ortağımız komşumuz ve dostumuz Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyimizin sekizinci toplantısını tamamladık. Ukrayna'nın yürüttüğü reform sürecini takdirle izliyoruz. Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha söylemek istiyoruz.

Kırım sorunun barışçıl yollardan çözülmesini umuyoruz. Son yıllarda hızla gelişmekte olan ilişkilerimizin tamamını gözden geçirdik. Etraflıca yapmış olduğumuz görüşmelerin çok çok verimli olduğuna inanıyorum. Serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerini bu yıl içinde tamamlamanın kararını verdik. Anlaşmanın akdedilmesiyle ikili ticaretimizi 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çok daha hızlı çıkaracağımıza inanıyorum.

Ülkelerimiz arasında önce vizeleri kaldırdık daha sonra kimlikle seyahat edebilme imkanını getirdik. Savunma sanayii alanında işbirliğimiz de hızla gelişiyor. Görüşmelerimizde güvenlik alanında işbirliği ve FETÖ terör örgütü gibi tehditlerle ilgili konuları da ele aldık.

Çok çok önemli olan Necip Hablemitoğlu konusu da ele alarak failinin burada olduğuna dair istihbari bilgileri ve dosyaları kendisine takdim ettik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz" dedi.