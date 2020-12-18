Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazının ardından koronavirüs tedbirleri uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Cami'inde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından cami içerisinde cemaate seslenerek korona virüs salgını hakkında uyarılarda bulundu.

Cami cemaatine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten. Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21.00'da başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" dedi.