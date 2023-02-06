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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.” dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4'lük depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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