Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere konut müjdesi: Yarın temel atmaya başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

YARIN TEMEL ATMAYA BAŞLIYORUZ

Yaralılarımızın şifa bulmasına vesile olsun diyorum Enkazların süratle kaldırılması, bununla birlikte bir taraftan çadırkentler, konteyner kentler, prefabrikler, şimdi de yarın temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde bitirmeye rabbim bizi muvaffak etsin diyorum.

Bu ölçüde büyük bir yıkımın karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks gösterecek, harekete geçecek başka bir ülke yok. Biz çünkü geçmişte de bunun imtihanlarını başarıyla verdik.

Depremin ardından ilk birkaç saatte çalışmaların düzene girmesiyle arama kurtarma, ardından enaz kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye başladık.

Tabii ki o günlerde bir de ağır kış şartları var. Bu şartlara rağmen araama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmalarını gördük. Deprem felaketinin ardından ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha idrak ettik. Milletimiz asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösterdi.

DEPREM SORUŞTURMALARI

Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları bulunanlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 302 şüpheli tutuklandı, 466 şüpheli adli kontrol altına alındı, 312 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden dördünün yurt dışında olduğu, bunun yanında 64'ünün de öldüğü tespit edildi. Tutuklananlardan 106'sı müteahhit, 163 kişi yapı sorumlusu, 15 kişi yapı sahibi, 18 şüpheli de binada değişiklik yapan kişi.

Adli kontrol altındaki şüphelilerden 85'i müteahhit, 294'ü yapı sorumlusu, 56'sı yapı sahibi, 31'i de binada değişiklik yapan kişiler. Sürecin her aşamasının yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen adalet önünde hesap verecek, kaçışı yok.

DEPREM SONRASI İNŞA SÜRECİ

Toplam 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı.6 bin 223 köy evinin yapım süreci başladı. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.