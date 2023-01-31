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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey’e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye başsağlığı diledi.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey'e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Hülya Keklik
 

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