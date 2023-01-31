Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye başsağlığı diledi.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey'e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Hülya Keklik



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.