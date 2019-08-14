İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye bayram telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye bayram telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye bayram telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak bayramını kutladı.

Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, partisinin Eskişehir'de düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. BBP İl Başkanlığının bayramın dördüncü günü bir otelde gerçekleştirdiği programa çok sayıda partili katıldı. Bu esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Destici'yi arayarak partililerin ve kendisinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Destici de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti camiasının bayramını kutladı.
Destici ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 18. yıl dönümünü de tebrik etti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.