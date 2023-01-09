Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dokumapark'a övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolu'nda; Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Siyasette Kadın Buluşması" programına katıldı. Program için akşam saatlerinde Dokumapark'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı gül yaprağı dökülerek karşılandı. Küçük bir kız çocuğunun uzattığı kırmızı gülü alan Erdoğan, kendisini karşılayan folklor ekibiyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kadınlarla buluştu.

"Dokumapark'ta muhteşem bir tarih var"

2023 seçimleri, başörtüsü düzenlemesi ve Ukrayna Savaşı gibi birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın buluşma noktası DokumaPark'a da değindi. Bu buluşmanın demokrasi tarihi bakımından son derece önemli bir yerde olduğunun altını çizen Erdoğan, "Dokumapark'ta muhteşem bir tarih var. Bu tarihin olduğu yerde 5 Ocak 1956'da Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes tarafından temelleri atılan eski bir Dokuma Fabrikası. Bu tesis merhum Adnan Menderes döneminde ülkemizin içine girdiği kalkınma hamlesinin en mümtaz örneklerinden birisidir. Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası olarak yıllarca ekonomimize ciddi katkılar sağlamış, binlerce kardeşimizin istihdam kapısı olmuş. Ancak rahmetli Menderes'in temelini attığı bu fabrikayı açmaya maalesef ömrü kifayet etmemiştir. Fabrika Adnan Menderes'in idam edilmesinden tam 13 gün sonra 1 Ekim 1961 tarihinde üretime başlamıştır. Burası sadece merhum Menderes'in vizyonunu değil, bunun altını çiziyorum; CHP'ye gönül veren milletim, 27 Mayıs zihniyetinin ve Yassı Ada zulmünün de bir nişanesi olarak bunu görsün" dedi.

Antalya'nın cazibe merkezi

"Türkiye'nin 70 sene önce başladığı kalkınma yolculuğunun önünün nasıl ve kimler tarafından kesildiğini gösteren sembol bir mekandayız" diyerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Menderes'i, hepsinin yalan ve iftira olduğu sonradan anlaşılan ithamlarla alaşağı edenler, demokrasimizi kesintiye uğratmakla kalmamış, ülkemizin altın değerindeki yıllarını da çalmışlardır. Milletimizin ismi her geçtiğinde Adnan Menderes'i hayırla yad etmesinin onu dar ağacına gönderenleri de nefretle anmasının sebebi işte budur. Üretimi 2003 yılında duran bu fabrikayı ve arazisini Kepez Belediyemizin gayretleriyle 2015 yılında yeniden Antalyalılara kazandırdık. Yeşil alanları, müzeleri, kütüphaneleri, bilim ve sanat merkezleri, modern sanatlar galerisiyle eski fabrika alanının yeni bir cazibe merkezi olarak şehrimizin hizmetine sunduk. Antalya Dokumapark'ın açılışından buyana geçen sürede pek çok kültür sanat ve spor etkinliğine başarıyla ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Her açıdan gurur verici bu güzel yatırımı Kepezle birlikte tüm Antalyalı kardeşlerimizin istifadesine sunan Belediye Başkanımızı özellikle tebrik ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha merhum Menderes ve yol arkadaşlarına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" diye konuştu.

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