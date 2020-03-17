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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dörtlü Zirve açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dörtlü Zirve açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dörtlü Zirve açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dörtlü zirve ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Zirvede Koronavirüs ile mücadeleden İdlib’de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadederi kullandı:

Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4'lü bir zirve gerçekleştirdik. 

Zirvede Koronavirüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk.

Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

 

 


 

 

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