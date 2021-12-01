Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar

"YÜKSEK FAİZ İLE BU KADAR BÜYÜYEMEZDİK"

Dün 2021'in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu oranla G-20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Bu yıl elde ettiğimiz büyümenin büyük bir bölümü ihracat kaynaklıdır. Ülkemizin ihracatı sadece rakam olarak değil yapısal olarak da güçlü bir konuma yükseliyor. 2021 yılını inşallah çift haneli rakamla kapatacağız. Yüksek faizle devam etseydik bu büyüme rakamlarını göremeyecektik.

"FAKİRİ DAHA FAKİR YAPAN BİR MELANET"

Faizleri artırarak paradan para kazananları sevindirmek yerine faizi düşürüp yatırımı teşvik ediyoruz. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan bir melanettir. Biz ülkemizi sıcak paranın cenneti yapmak yerine kalıcı yatırımlara kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Kur ve fiyat artışını dikkatle takip ediyoruz.

Düşük faizle bu kısır döngüden kurtardığımız para tümüyle yatırıma, istihdama, üretime akacaktır. Düşük kurla ülkemizi ithalat cenneti haline çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Kur dediğin bugün artar yarın düşer. Artık faiz oranlarını dayatmalara göre değil ülkemizin ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz. Kurdaki yükselişin makul sınırları aşması ekonomi politikamızın sonucu değildir.

"SONLARI HÜSRAN OLACAK"

Tüm Avrupa ülkelerinde sıfır veya eksi olan enflasyon yüzde 5'leri 6'ları geride bıraktı. Sadece enflasyona bakara Türk ekonomisini okumak yanlış olur. Biz köklü bir değişimi hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. Biz ülkemizi hedeflerine ulaştırmaya çalıştığımızda kıyamet kopmuş gibi ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Biz bu mücadeleyi verirken yüksek kurdan döviz alıp daha yükselmesini bekleyenlerin sonu hüsran olacak.

"STOKÇULARA ÜLKEYİ MEZAR EDECEĞİZ"

Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa, bunun bedelini ödeyecekler. Bunun için de birinci derecede Ticaret Bakanlığımız olmak üzere bunların üzerine gideceğiz. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, döviz alırken alışveriş yaparken sağduyudan ayrılmayın. Hala yüksek faiz dayatmasında bulunanlar, evlatlarının geleceklerine kastettiklerini bilmelidir.

Yüksek faiz ve düşük kur üzerine kurulu sömürü düzeni ülkemize bir daha giremeyecek. Cari fazla ile elde edilen kaynaklarla büyüme desteklenecek. Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini CHP gibi IMF ve benzer kurumlara teslim etmeyecektir."

"MERKEZ MÜDAHALE ETMESİ GEREKİYORSA YAPAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası gazetecilere Merkez Bankası'nın döviz müdahalesine ilişkin açkılama yaptı.

Erdoğan, "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi.

"ASGARİ ÜCRET EN KISA ZAMANDA AÇIKLANACAK"

Asgari ücret konusunda Erdoğan, “Niye endişeler üzerinden konuşuyorsunuz da, olumlu olarak bakmıyorsunuz? Özellikle bu noktada toplumun yanlış yerlere sevk edilmesine fırsat vermeyelim. 3600 ek gösterge, asgari ücret bizler dün akşam televizyon programında ne dedim? Bizler halkımızı ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret çalışmasını bakanımız başlattı. Kısa sürede onu da açıklayacağız. Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, doktorlarla ilgili düzenleme yapacaklarını söyleyerek, “Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge 13 bindi, 33 bine, uzman hekimler, diş hekimleri dahil olmak üzere 17 bin ek gösterge 40 bine çıkmış oldu. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin lira sağlayacak ek düzenleme Mecliste, bütün vekillerin desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.