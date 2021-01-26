İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ paylaşımı

Elazığ’da deprem sonrası yapılan konutların anahtar teslimini gerçekleştirip, ziyaretleri sonrası kentten ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, ”Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik. Burada gözyaşı vardı. İşte o gün o gözyaşlarını bir an evvel dindirmek için hemen işe koyulduk; gece demedik, gündüz demedik. O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ'a bunun çok daha iyisini yapacağız dedik. Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi” dedi.

Erdoğan, paylaşımının devamında ise, ”Ve 1 yıl sonra ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Gakkoşlara yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. 20 bin konutun 8 binini kardeşlerimize teslim ettik. Okullarıyla, camileriyle, parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun. Kıymetli kardeşim, biz sizin mutluluğunuzla mutluyuz. Biz size hizmetkarız” ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim Varlı

 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.