Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, ”Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik. Burada gözyaşı vardı. İşte o gün o gözyaşlarını bir an evvel dindirmek için hemen işe koyulduk; gece demedik, gündüz demedik. O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ'a bunun çok daha iyisini yapacağız dedik. Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi” dedi.

Erdoğan, paylaşımının devamında ise, ”Ve 1 yıl sonra ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Gakkoşlara yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. 20 bin konutun 8 binini kardeşlerimize teslim ettik. Okullarıyla, camileriyle, parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun. Kıymetli kardeşim, biz sizin mutluluğunuzla mutluyuz. Biz size hizmetkarız” ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim Varlı