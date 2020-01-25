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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'daki depremle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'daki depremle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'daki depremle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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