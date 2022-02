Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde Prof. Dr. Teoman Duralı tünelleri, Karaelmas Köprülü Kavşaklar ve Kilimli Sahil Yolu'nun toplu açılış töreni gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında çok sayıda alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını beşe, ona katlayan eserler yaptıklarını ifade ederek şöyle dedi:

“Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda yapılan reformların ve kat edilen mesafelerin çok büyük bir bölümünün altında bizim imzamızın olduğu görülecektir. Eğitimden, sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan adalete, sanayiden tarıma her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını beşe ona katlayan eserlerle donattık. Artık yeni daha büyük kalkınma devriminin eşiğindeyiz. Güvenliğini sağladığımız her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz temel alt yapımızı inşa ettiğimiz Türkiye'yi dünyanın en büyük on ekonomisi arasına sokacak atılımı başlattık. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek inşallah bu hedeflerimize de ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu devrim de öyle kolay ilerlemeyecek. Öyle kolay gerçekleşmeyecek. Salgın döneminde herkes içine kapanırken bizim üretime ve ihracata yüklenmemizin sebebi bu fırsatı değerlendirmektir.”

“Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyümesini ve küresel ekonomisinden hak ettiği payı almasını istemeyenlerin ellerinden geleni arkasına koymayacağını söyleyerek, “Türkiye'nin büyümesini küresel ekonomiden hak ettiği payı almasını istemeyenler ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır. Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik. Tabi bu arada bu salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışların hem de kur dalgalanmalarının etkisiyle enflasyonda hiç arzu etmediğimiz yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Gelişmelere göre enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki olağan üstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık. Enerji sektöründe telafisi olmayan çöküşlere yol açmamak için yıl başından itibaren mümkün olduğu kadar düşük oranlarda artışlara müsaade etmemek mecburiyetinde kaldık” dedi.

“En düşük kademe tarifenin miktarını 210 kilovata yükselttik”

Elektrik fiyatlarındaki şikayetlerin ardından kademe tarife miktarını 150 kilovattan 210 kilovata çıkarttıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle elektrik faturalarıyla ilgili şikayetlerin artmasıyla beraber en düşük kademe tarifenin miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. BU düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır. Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır ne istediğidir. Miletimizin her derdi her sancısı ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir. Hep birlikte paylaştığımız gibi külfeti de hep birlikte sırtlayacağız. Bu yükün sadece vatandaşımızın özellikle de işçimizin, memurumuzun, emeklimizin, çalışanlarımızın sırtına binmesine izin vermeyeceğiz. Müsterih olun son 20 yılda Türkiye'yi son nasıl ileriye taşıdıysak bu günkü sıkıntıları da çözecek olan biz olacağız” diye konuştu.

“Türkiye bir dönüm noktasından geçiyor”

Erdoğan, Türkiye'nin bir dönüm noktasından geçtiğinin altını çizerek, hayat pahalılığını da çözeceklerini ifade etti. Erdoğan, “Siyasi kadrolar arasında bunun için gereken inanca, ruha, birikime, pratiğe, kararlılığa tek sahip olan da yine sadece biziz. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Hep birlikte tarihi mücadele yürütüyoruz. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Büyük ve güçlü Türkiye demek müreffeh bir millet ve onun bireyleri demektir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirgin sembolüdür. Bu mücadeleyi yürütürken enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız sıkıntının da üstesinden geleceğiz. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Milletimizin tamamıyla ahitleşiyoruz. Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak, Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu millete siyasetten vefa değil aynı zamanda can borcumuz var” şeklinde konuştu.

“Zonguldak hep çalışmanın, alın terinin sembolü olmuştur”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kürsüden karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek, hasbihal etmek, hasret gidermek için iki hafta önce planladığımız ziyareti olumsuz hava şartları nedeniyle bugüne ertelemek zorunda kalmıştık. Bu günde soğuk algınlığı ve sesimizin kısıklığı sebebiyle Zonguldak'a gelemedik. Buna rağmen Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri başka olmak üzere şehrimize kazandırdığımız yatırımların resmi açılışını canlı bağlantı ile de olsa gerçekleştirmek istedik. Cumhuriyetle birlikte il statüsü kazanan Zonguldak hep çalışmanın alın terinin emeğin sembolü olmuştur. Madenlerde ve demir çelik fabrikalarında çalışan işçilerin başlarındaki baret, ellerindeki kara, yüreklerindeki ateş bu şehrin üretim gücünün sembolüdür. Filyos projesi başta olmak üzere yeni yatırımlarla tüm bölgenin yeni lojistik üssü haline dönen bu şehrin üstünde artık yeni bir sayfa açılıyor. Zonguldak'a bu aydınlık geleceğe uygun yatırımlarla büyük ve güçlü Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirme gayretindeyiz. Resmi açılışlarını yapacağımız yatırımlar da buna yöneliktir. Tünellere geçtiğimiz aylarda ülkemizin fikir ve ilim dünyası bu şehrin evladı Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik. Yapımı tamamlanan Zonguldak-Kilimli yolunun Prof. Dr. Teoman Duralı 1 ve 2 tünellerini Karaelmas ve Uzunkum kavşaklarının resmi açılışını buradan yapıyoruz. Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde lira olan bu proje sayesinde 40 dakika aşuren ulaşım 5 dakikaya inecek. Yolun yarı yarıya kısalması, seyahat süresinin azalması sayesinde Zonguldak ile Kilimli adeta bütünleştirmiş oluyoruz.

Açılışını yapacağımız bir başka ulaştırma yatırımı Zonguldak-Ereğli yolu Değirmenağzı 1-2 tünelleri, Kozlu viyadüğü, Ereğli hastane, Karaelmas köprü ve kavşaklarıdır. Yatırım tutarı 1 milyar 180 milyon lira olan bu proje sayesinde Zonguldak ile en büyük ilçesi Kdz. Ereğli arasındaki ulaşımı daha hızlı ve konforlu şekilde sağlanabilecektir. Her iki istikametteki tünel, kavşak projeleriyle şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Zonguldak'ın kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım da bu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğine hiç şüphe duymuyorum. Şehrimizin merkezindeki ve çeşitli ilçelerindeki enerji iletim hatları, trafo merkezleri gibi alt yapılar yenilendi, genişletildi. Toplamda 326 milyon liralık yatırımla tamamlanan enerji projeleriyle üç beldemize getirilen doğalgaz hatlarımızın resmi açılışın yapıyoruz.

TOKİ tarafından Üzülmez, Terakki mahallelerimizle Çaycuma, Devrek ilçelerimize 266 milyon liralık yatırımla bin 693 konut, cami ve ticaret merkezi inşaatı tamamlandı. TOKİ projelerinin açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Çeşitli kurum, üniversite ve belediyelerimize ait yatırımlarımızı da buradan yapıyoruz. Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık yatırımlar hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların Zonguldak'a kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımıza kurumlarımıza, belediyelerimize, işçisinden mühendisine herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Onur Altındağ - Emrecan Bayram - Yasin Erdem