Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün temel atma törenine yerli otomobil Togg ile geldi. Erdoğan, "Elektrikli araç piyasasında söz sahibi olmanın yolu teknolojinin öncülüğünü yapmaktan geçiyor. Togg sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir teknoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg'ta değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden ülkemize, Bursa'mıza, Gemliğimize hayırlı olmasını diliyorum. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, esnafla ilgili müjdeleri de paylaşarak, "Daha önce esnafımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Basit usulde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını vergiden muaf tutmuştuk. Dünyada örneği olmayan düzenleme yapmıştık. 830 bin esnafımız muafiyetten yararlanıyor. Basit usulden yararlanma hadlerini yeniden düzenledik. Basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki pazarcı esnaflarımızı bu uygulamaya dahil ediyoruz. Pazarcı esnafımıza hayırlı olsun. Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği, aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacaktır. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız düzenlemelerden biri bu olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ta sandıklara gitmeye hazır mıyız. Ben size inanıyorum. Sandıkları patlatmaya var mıyız. 7'li koalisyon tüm kazanımlarımızı yok etmek için gün sayıyor. Onlarla beraber gün sayan başkaları da var. Bay bay Kemal 'cezaevlerini boşaltacağız' diyor. Bu ülke hukuk devleti neyi boşaltıyorsun. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin terörist Selo'yu bile çıkaracağım diyor. Bunun yanında Apo'yu da çıkaracağım diyor. Bunu diyen kim? Bunun yanında Meral hanım, o da söylüyor. HDP zaten söylüyor. Bunlar şehitlerimizin kanını yerde bırakmaya var. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Terör örgütünün parlamentodaki temsilcileriyle bay bay Kemal görüşmesini yaptı. PKK ve FETÖ terör örgütlerinin mensupları şimdi gün sayıyormuş. 14 Mayıs'ta bütün heveslerini kursaklarında bırakacaksınız. Askeri faaliyetlerimizden rahatsız olanlar da gün sayıyor. Aralarındaki kavga, dövüş şantaj oyunları ayyuka çıkanların ülkeye bir taahhüdünü duydunuz mu, eğitimde, sağlıkta güvenlikte, ulaşımda, tarımda herhangi bir proje vadettiklerini duydunuz mu, evlatlarımızın geleceğine dair herhangi bir şeylerini duydunuz mu duyamazsınız. Bunların böyle bir derdi yok. Güvenliğimizi terör örgütlerine, ekonomimizi tefecilere teslim ederek Türkiye'yi yarım asır geriye götürmektir. Ülkemizi bu yıkım ekibinin insafına terketmeyeceğiz. Burası Bursa'nın en önemli ilçesi Gemlik. Eskiden İstanbul- İzmir arası ne kadardı. 7.5 saat. Şimdi 3 saat 15 dakika. İndirdik mi. Sen İzmir milletvekilisin. Bir çok belediye size ait ne yaptın İzmir'e. İstanbul -İzmir arasını 3.5 saate indiren Ak Parti'dir. Biz yaparız siz yıkarsınız. Osmangazi köprüsünü yaptık mı, kullanıyor musunuz. Marmara'yı yaptık, kullanıyor musunuz, Avrasya'yı yaptık, kullanıyor musunuz. Biz size aşığız aşık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Gemlik'ten öyle bir ses verin ki Marmara'nın dört bir yanından duyulsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızdaki cumhurbaşkanı adaylarının ve muhalefetin hepsini üst üste koyun, sadece son birkaç yılda, birkaç ayda açılışını yaptığımız projelerin yanına bunlar yaklaşabilir mi? Geçtiğimiz günlerde enerjide dışa bağımlılığı azaltacak Karadeniz gazını devre aldık mı. Karadeniz gazının bu kazancı ile geleceğimize de yatırım yapacağız. Aile ve gençlik bankası kuracağız. Amacımız aile kurumunu güçlendirecek çalışmaları buradan finanse edeceğiz. Ev hanımlarının primlerinin üçte birini buradan karşılayarak emekli olmalarını sağlayacağız. Bay bay Kemal ise Londra'nın tefecilerinden 300 milyar lira getirecekmiş. Yok böyle bir şey. Ziya Paşa'nın bir sözü var 'eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. Gençlerimize destek vereceğiz. İstihdamlarını bu kaynakla kolaylaştıracağız. Girişimci gençlerimizin de yanında olacağız. Gönül huzuru ile yuvalarını kurmaları için 2 yıl ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi ile evliliklerini teşvik edeceğiz. Siz bu LGBT'lilere bakmayın. CHP, İYİ Parti LGBT'ci" ifadelerini kullandı.

Her haneden en az bir kişinin işe girmesini sağlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni projeler üzerinde çalışırken çarşı pazardaki durumu da unutmuyoruz. Enflasyonu tek haneye indirmekte kararlıyız. Üretim maliyetleri ile ilgisi olmayan, fiyat artışlarında sebep olanlardan hesap soracağız. Togg'u, Kızılelma'yı, İmece'yi geliştirirken vatandaşımızın kasaptaki ete, süte ulaşımını da kolaylaştırıyoruz. Her seçim, ülkelerin ve milletlerin yol ayrımıdır. Öğrencilerimize ücretsiz kitaplarını veriyor muyuz? 76 üniversite vardı, 208 üniversite var. Sağlıkta attığımız adımlar ortada. Bu bay bay Kemal bir zamanlar SGK'nın genel müdürü değil miydi? Savaş Ay'ın programını izlediniz mi? Öyle değil, böyle, diyor. Ya arkadaş sen bu kurumun başındasın. İcabında devleti feda edeceksin ama hastana iyi bakacaksın. Ulaşımda bize tamamen Trakya'ya kadar Kuzey Yolu ortada. YHT ortada. Ulaşımda atılan bu adımlarla dünyada örnek hale geldik. Daha güzel olacak ama bu ancak bizimle olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bunlara 5 tane koyun verin kaybeder gelirler. Türkiye son 21 yıldır tercihini istikrardan, demokrasiden yaparak güçlendi. Kandil'den ne diyorlar, 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' diyorlar. Biz milletimize güveniyoruz. Bunlara benim milletim bu fırsatı vermeyecektir. Onun için 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmalıyız. Artık 3 haftadan geri saymaya başladığımız seçimlerde geleceğimizle ilgili tercihlerde bulunacağız. Bir tarafta hiçbir projesi olmayanlar var diğer tarafta Türkiye yüzyılını taçlandırmak isteyen biz varız. Sandıkta verilen yanlış kararın sonucu ağır olur. CHP ve onunla birlikte hareket eden partilere gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum Geleceğinizi bu 7'li masaya emanet eder misiniz, kumar masasına emanet eder misiniz? Bakkala ekmek almaya bile göndermeye güvenemeyeceğiniz birine emanet eder misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna güvenemeyeceğiniz birine güvenebilir misiniz? Oturduğun apartmana yönetici seçmeyen birine ülkeni emanet edebilir misiniz? Ülkemizi bu tehlikeden uzak tutmalıyız. 14 Mayıs'ta Bursa'dan güçlü bir destek bekliyoruz."

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