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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fas Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fas Milli Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fas Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselme başarısını elde eden Fas Milli Takımı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum."

Hülya Keklik
 

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