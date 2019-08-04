Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması!

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Suriye topraklarından ülkemize yönelik tehditleri kaynağında engellemek için harekete geçtiğimizde, ‘Sakın ha Afrin şehir merkezine girmeyin' diyerek gözdağı vermenin peşindeydi. Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Evet. Biz bunu Rusya ile de paylaştık Amerika ile de paylaştık. Çünkü oralardan bize bu tâciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Şu ânda biz bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var. İşte ülkemizin S-400 hava savunma sistemleri alma sürecinde mâruz kaldığımız onca tehdide sessiz kalarak aynen karşı tarafın yanında yer alıyorlardı. Ekonomimize yönelik tuzakları bozmak için yürüttüğümüz hiçbir mücadelede yanımızda yer almadığı gibi, kur, faiz oyunlarını bize karşı silah olarak kullanmaya kalkıştı. Geçmişi utanç verici olan birisinin bugün hiçbir şey olmamış gibi ‘Millî gelir 10 yıldır aynı yerde demesi arsızlıktan öte sinsiliktir. Köroğlu ne diyor. Mert dayanır, namert kaçar. Biz ülkemizin ve milletimizin hakkının, hukukunun, çıkarının, geleceğinin söz konusu olduğu her yerde aslanlar gibi mücadele ettik, etmeyi sürdüreceğiz. Teröre karşı bu denli büyük bir mücadeleyi veriyoruz. Teröre karşı verdiğimiz bu mücadelede biz leblebi, çekirdek mi kullanıyoruz? Bunun bir maliyeti yok mu? Var. Ama bunu yapmak zorundayız. Niye? Milletimizin huzuru için yapmak zorundayız. PKK'ya karşı, PYD'ye YPG'ye DEAŞ, FETÖ'ye karşı, bütün bunlara karşı bu mücadeleyi veriyoruz, vereceğiz. Bütün bunlara karşı CHP Genel Başkanı, kimi zaman terör örgütleri, kimi zaman darbeci, kimi zaman dış gücün arkasına sığınarak bize zehirli oklar yağdırmaya devam edecek. Türkiye'nin 2013'ten beri yaşadığı tek bir hadisenin biri bile batılı ülkelerden herhangi birinin başına gelse, düştüğü yerden kalkamazdı. Rabbimizin takdiri, her türlü tuzak ve oyunun üzerindedir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle badirelerin üzerinden birer birer geldik. Ülkemizi kuştamaya çalışanlara karşı PKK, DEAŞ, FETÖ'süyle bunları yerle yeksân ediyoruz. Pençe 1 ve Pençe 2'yi takip ediyorsunuz değil mi?”

Uğur Uslubaş - Abdullah Çibir - Derya Evren - Burak Türker

ABD'deki saldırılar sonrası New York'ta güvenlik önlemleri arttırıldı

http://bit.ly/33aQdge

ABD'deki saldırılar sonrası New York'ta güvenlik önlemleri arttırıldı

http://bit.ly/33aQdge